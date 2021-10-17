今年5月中旬新冠肺炎疫情升溫，台中市原訂5月27日及6月8日舉行第二及第三場海葬活動，因疫情影響調整至10月12及13日辦理，分別為8名往生者送行，由家屬將摰愛的親人骨灰拋灑入海，並灑上鮮花，讓先行者圓滿安息大海。民政局長吳世瑋表示，民眾選擇多元環保葬方式，藉由思念緬懷摰愛的親人，不僅減化繁複祭祀，還能維持生態環境的永續發展。

台中市第2場次聯合海葬乘船出海。(台中市政府提供)

吳世瑋指出，現代人殯葬自主觀念逐漸提升，除傳統土葬、火化晉塔外，台中市自105年開辦海葬活動以來，經過多年推廣，民眾參與度日漸提高，人數也逐年攀升，為提供民眾更多參與選擇，每年舉辦場次也由原先2場次增加至4場次；參與的家屬也會主動提供將海葬相關訊息給身邊的親朋好友，讓大家更瞭解海葬儀式，並降低大眾對海葬的陌生與畏懼，海葬也逐漸民眾安排身後事的一種新選擇。

南屯區廖小姐表示，曾在電視媒體上觀看樹葬及海葬的介紹影片，覺得海葬相當環保，加上近日配合台中市公墓遷葬綠美化計畫，將家中祖先遷葬起掘後，得知台中市也有辦理海葬活動，便為5位遷葬祖先申請參與海葬活動。廖小姐並說，家中人丁稀少，藉此讓長輩安眠於大海，既環保也免去未安置的牽掛。

另一位先行者家屬陳先生則說，父親生前喜歡大海，平日也常常到台中港海域釣魚，為繁忙的生活帶來一點樂趣，想到父親對大海似乎有著一份難以割捨的情感，便為父親申請海葬活動，讓父親回歸大海的懷抱，與大海相伴。

台中市生命禮儀管理處指出，參加海葬的對象不限剛往生者，原存放於納骨塔或土葬者，也可將骨灰研磨處理後參加海葬。此外，民眾喪葬觀念逐漸改變，預先打點身後事的觀念並不罕見，會主動詢問相關資訊，讓晚輩有所依循。

生命禮儀管理處強調，倘民眾想預先規劃身後事的殯葬安排，可向生管處各殯儀館及分處洽詢，另生管處也提供民眾預先填寫多元環保葬的方式，為自己預約未來的殯葬儀式的「生命圓滿意願卡」，意者可至台中市生命禮儀管理處官網查詢。