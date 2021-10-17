大陸將於本周一（10月18日）公布9月和第3季度宏觀資料，瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧博士估計，9月工業生產年增速可能明顯減速至2.5％；社會消費品零售年增速可能反彈至4.8％；房地產活動可能繼續走弱；9月固定資產投資年增速可能小幅升至2％-3％；第3季GDP實際年增速可能放緩至5％左右。

張寧指出，目前對大陸今年第4季GDP年增速4％和全年GDP增速8.2％的預測面臨較大下行風險。目前來看，政府無意大幅調整雙控政策，但預計未來雙控政策會有所微調，包括暫時小幅放鬆雙控政策的執行力度，避免用能用電出現嚴重短缺等。

張寧指出，由於低基數的抬升作用減弱、加之增長動能放緩，多數主要經濟指標年增速走弱。具體來看，第3季度出口年增速可能下滑9個百分點至21％，名義貿易順差可能略高於去年同期水準。名義固定資產投資年增速可能降低6個百分點至1％，較2019年同期增長8％（二季度為11％）。社會消費品零售年增速可能下降9個百分點至5％（第2季為9％），而受7-8月疫情可能導致服務類消費的放緩更甚。

從生產端來看，第3季度工業生產年增速可能下滑4.3個百分點至4.6％（較2019年同期增長11％，二季度為14％）。整體而言，瑞銀估計第3季度GDP實際年增速可能放緩至5％左右。