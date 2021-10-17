2021烈嶼鄉芋頭季敲定10／30在東林複合式運動場開幕，烈嶼鄉公所今年規畫5大項好吃、好玩的單元，還推出活動專屬的「烈嶼消費券」，在特約商家購物就可獲贈限定版紀念酒或手榴彈水壺、風雞馬克杯等精美禮物，還有機會將IPHONE 13帶回家。

烈嶼鄉公所說明，每年中秋節至12月是以香、鬆、綿聞名「烈嶼芋頭」的產季，今年邁入第19屆的「芋頭季」系列活動，隨著疫情逐漸緩和，預期迎來大批登島遊客，盛況可期。

2021烈嶼鄉芋頭季敲定10／30在東林複合式運動場開幕。（烈嶼鄉公所提供）

「樂遊烈嶼消費趣」主打好吃、好玩、好用，只要購買專屬「烈嶼消費券」在島上特約商家消費，就有不同金額的滿額禮可拿。（烈嶼鄉公所提供）

鄉公所精心規畫「樂遊烈嶼消費趣」、「挖芋體驗電瓶車專線」、「打卡拍照送好禮」、「地質小學堂拉霸趣」及「烈嶼之美攝影比賽」等5大項活動。

2021烈嶼鄉芋頭季活動之一的打卡送好禮。（烈嶼鄉公所提供）

其中，「樂遊烈嶼消費趣」主打好吃、好玩、好用，只要購買專屬「烈嶼消費券」在島上特約商家消費，就有不同金額的滿額禮，有芋頭季紀念酒、酒杯組、風雞馬克杯、手榴彈水壺及芋頭寶寶隨身碟等多項好禮可拿。

今年也特別規畫「挖芋體驗電瓶車專線」，帶領遊客徜徉在離島美麗風光中。（烈嶼鄉公所提供）

鄉公所表示，活動時間至11月30日，獎品數量有限，先買先贏。今年也特別規畫「挖芋體驗電瓶車專線」，全程以低碳、環保的電瓶車載送遊客徜徉在離島的平疇綠野，芋葉田田的美麗風景，還可走入芋田化身「一日芋農」，體驗最接地氣的挖芋農遊樂趣。詳細活動資訊可查閱〈烈嶼旅遊網〉。

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