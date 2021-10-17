勇士隊萊利擊出追平比分的陽春全壘打。（MLB臉書）

國聯冠軍戰17日開打，洛杉磯道奇、亞特蘭大勇士繼去年之後再度狹路相逢，勇士王牌左投佛萊德(Max Fried)掛帥，道奇因為前一輪打敗巨人消耗太大，首戰排出牛棚車輪戰。結果兩軍以2比2殺到第9局，勇士萊利(Austin Riley)擊出再見安打，1分險勝道奇，搶下冠軍戰首場勝利。

勇士首局只用羅薩里歐(Eddie Rosario)的1支一壘安打就攻下1分。羅薩里歐當時盜上了二壘，藉著隊友內滾出局跑上三壘，碰巧投手暴投讓他成功回來得分。道奇隨後在2局上連續安打追平比分，雙方1比1平手。

4局上，道奇捕手威爾史密斯(Will Smith)直接陽春炮得分，但是4局下勇士萊利馬上也回敬1發陽春炮，雙方再陷入僵局。此後道奇3度進佔得點圈，包括第7局以二壘打和犧牲打攻至三壘，終究都在勇士的嚴防下無功而返。勇士這段時間攻勢極少，仍是成功把2比2的情勢維持到第9局。

9局下半道奇換上投手崔南(Blake Treinen)，勇士把握最後機會展開攻勢，猛將弗里曼(Freddie Freeman)吞下三振之後，歐比斯(Ozzie Albies)擊出安打再盜上二壘。這時又輪到萊利打擊，萊利抓準進壘的滑球擊出平飛安打，即是再見安打！

勇士例行賽88勝但貴為國東冠軍，106勝的「外卡」道奇只能乖乖奉送主場優勢。大聯盟官網統計，過去2-3-2賽制的聯盟冠軍賽，贏下G1的球隊最後有66%勝出，除了去年。因為去年受到疫情影響，聯盟冠軍賽在第三地比賽，沒有主場優勢，勇士當時贏了G1最後被道奇拖入G7而遭淘汰。