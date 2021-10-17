上月26日屏東縣超商發生女店員遭挖眼案震驚全台，國民黨立委李貴敏要求，盡速解決思覺失調患者處遇、相關配套與社區潛藏犯罪風險問題。她怒轟，只是民眾的憤怒，依舊推不動政府這部慢車，各部會互踢皮球，「補洞」進度原地踏步，慢到令人憤怒，還出現互指違憲的鬧劇，也讓人懷疑蘇內閣的社會安全網根本是玩假的。

李貴敏表示，尤其扮演最重要關鍵的衛福部推諉塞責，大打太極，甚至囂張到託辭缺席立法院司法委員會的公聽會。司法院、行政院雖提出刑事訴訟法緊急監護修正草案，司法院和法務部卻拿著保安處分合憲性問題大作文章，把攸關人民觀感與安全的修法需求當作了研討會學術討論，竟然還互批違憲。從跟騷法到社會安全網補漏，各部會本位主義、橫向聯繫漫無章法的低效率與不用心實在讓人不耐！

李貴敏說，其實精障人士的治療、監督跟相對配套措施才是最重要的，透過隔絕措施，也才能減輕民眾對社區出現這類型犯罪行為的疑慮，這也是社會各界高呼需要司法精神病院的主因。但衛福部作為主管單位，居然對推動司法精神病院能拖就拖，對外敷衍塞責；好似建立司法精神病院水到渠成，但事實上，完整規劃與預算根本毫無具體進度，難道是想拖過這一波民意的憤怒，繼續再推遲下去？

李貴敏認為，就法論法，司法院與法務部的法律見解都有一定的依據，卻也明顯反映了各部會機關的本位主義。因為民眾關心的不是法條的條文，而是社會安全網的補洞能不能夠透過法律的修正以及行政單位應有的措施，盡快補起來。

李貴敏指出，例如司法院的修正草案，其實並沒有補足社會安全網的破洞，只是讓保安處分有了一個母法的規定而已。法務部提出德國的規定，卻又沒有把德國的規定全盤納入，只是考量到他的偵查有24小時的時間限制，人力不夠，所以把這個責任都推給了司法院。

李貴敏強調，所以真正的問題是，蘇內閣對於社會安全網破洞的補足好像毫不在意，因為司法院畢竟只是下裁定機關，法務部下轄保安處分執行處依裁定移送、監督人犯治療，真正關鍵還是醫療院所的執行，卻根本吃力不討好，以致衛福部只想推責任。偏偏社會安全網的落實，卻是台灣社會最需要的，難道蘇貞昌就這樣看著蔡英文總統的政策支票跳票？