受東北風影響，氣象局發布北北基宜4縣市大雨特報，今天基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨發生機率，山區慎防溪水暴漲、坍方及落石。提醒晚上之後基隆北海岸、大台北及宜蘭仍有降雨機率，今晚至明晨最涼，低溫20度，直到明日白天起東北風減弱，氣溫才會稍微回升。
同時，氣象局也發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖等18縣市易有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。
氣象局指出，今天東北風影響，上半天迎風面的北部及東半部仍容易下雨，尤其新竹以北及宜蘭雨勢持續且明顯，宜蘭縣及大台北已有局部大雨或豪雨發生，中午過後迎風面的降雨將逐漸減少，北台灣出現局部大雨或豪雨的機率降低，晚上之後剩下基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率仍較高，至於中南部較不受影響，整天大多為多雲的天氣，只有午後在南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。
氣溫部分，氣象局表示，北部及宜花整天偏涼，氣溫介於20至25度，尤其桃園以北及宜蘭白天只有22、23度，至於其他地方早晚也偏涼，低溫約22至24度，高溫則會來到27至30度，白天南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。
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