中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾近日回應恒大集團債務危機時指出，恒大集團的問題在房地產行業是個別現象，房地產行業總體是健康的。鄒瀾並稱，恒大集團總負債中，金融負債不到三分之一。債權人也比較分散，單個金融機構風險敞口不大。總體上看，其風險對金融行業的外溢性可控。

鄒瀾指出，恒大集團資產總規模超過2兆元(人民幣，下同)，其中房地產開發項目約占60％，涉及1000多家作為獨立法人的專案子公司。近年來，這家公司經營管理不善，未能根據市場形勢變化審慎經營，反而盲目多元化擴張，造成經營和財務指標嚴重惡化，最終爆發風險。

鄒瀾表示，目前，相關部門和地方政府正在按照法治化、市場化原則，依法依規展開風險處置化解工作，督促恒大集團加大資產處置力度，加快恢復項目建設，維護住房消費者合法權益。在此過程中，金融部門將配合住房城鄉建設部門和地方政府，做好專案復工的金融支持。

鄒瀾表示，恒大集團的問題在房地產行業是個別現象。經過近幾年的房地產宏觀調控，尤其是房地產長效機制建立後，大陸國內房地產市場地價、房價、預期保持平穩，大多數房地產企業經營穩健，財務指標良好，房地產行業總體是健康的。