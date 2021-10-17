日本「第5波」疫情迅速降溫，面對時序將入冬，日本政府正積極備戰「第6波」疫情。官方推估，第6波疫情若來襲，住院人數可能多達3萬4135人，17都府縣將不足約5000張病床。

日本讀賣新聞報導，日本政府厚生勞動省推估COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「第6波」疫情一旦來襲，全境住院患者數最多可能高達3萬4135人；若要能全數收治，全境至少需要4萬2669張病床。

厚生勞動省籲請各都道府縣政府重新檢視目前所能掌握的病床數，並持續增加病床；為協助各都道府縣，厚生勞動省基於國立醫院機構法等，也將首度要求國立醫院機構及地區醫療機能推進機構確保足夠病床。

日本在今年夏天到秋天的第5波疫情侵襲期間，由於來不及確保足夠病床數，相繼出現必須住院的染疫患者被迫待在家中等待住院的情況。

面對接下來可能來襲的第6波疫情，日本政府為避免再發生類似第5波病床不足的狀況，判斷住院收治人數應為第5波疫情的1.2倍。

第5波疫情高峰時，包括住院及協調住院人數共2萬8446人，推估第6波疫情來襲時，醫療機構應預做最多能收治3萬4135人的準備。

另一方面，醫院收治住院患者時，由於出院與住院中間仍需做相關準備工作，所以病床數必須比收治患者數來得多。厚生勞動省以8成病床使用率來估算，全境在第6波疫情侵襲時，必須要確保4萬2669床。

因此，跟第5波疫情高峰相比，東京都、大阪府等17都府縣總計必須增加4996床，才能因應第6波疫情染疫患者住院所需。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1101017