農委會推出88萬張、面額888元的農遊券，10月13日抽出首批幸運兒，第一周抽籤人數更超過一千萬人，由身分證尾數89、32、54、597、453及152，共7組號碼中籤、23萬695名幸運兒中獎，中籤率約2.15%，中獎簡訊已在13日下午5時寄出，農委會提醒，農遊券屬於數位券，中獎民眾必須下載「農遊券APP」才能領取，否則無法使用。

首批農遊券中獎者中，身份證字號末2碼為「89」有11萬7267人、「32」的人有3985人、「54」有8萬6123人；而身分證字號末3碼為「597」有405人；「453」有1萬1146人、「152」則有1萬1769人，總共23萬695名幸運兒抽中888元農遊券，中獎簡訊已在13日下午5時陸續通知。

農委會表示，農遊券使用期限為2021年10月25日至2022年4月30日，面額有8張100元、一張88元，可分次使用但不找零，中獎民眾必須下載「農遊券APP」才能領取，領取方式為依簡訊通知登入APP，點選APP中的票夾即可領券，農遊券可至農村好物、農社企業者、休閒農場、農漁特產銷售據點、森林遊樂區等地點使用。

下載農遊券APP，依簡訊通知登錄，再點選票夾即可領取888元農遊券。(農委會提供)

農遊券可票券互贈，憑APP中的QR-Code付款。(農委會提供)

農委會表示，目前農遊券仍持續開放登記申請，至10月29日晚上11時59分截止，未抽中的民眾不用氣餒，未還有3次抽獎機會，每周抽出22萬份，於每周三上午10時30分抽籤。