「PALAFANG花蓮跳浪藝術節」即起至明年1月10日在花蓮石雕博物館及文化局園區展出，10組藝術家以「創造你與花蓮的新關係」為核心，用多元媒材呈現花蓮山水美景。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

「PALAFANG花蓮跳浪藝術節」即起至明年1月10日在花蓮石雕博物館及文化局園區展出，10組藝術家以「創造你與花蓮的新關係」為核心，用多元媒材呈現花蓮山水美景。（花蓮縣文化局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮第一個當代視覺藝術品牌活動「PALAFANG花蓮跳浪藝術節」，由花蓮縣文化局邀請10組藝術家，以「創造你與花蓮的新關係」為核心，用多元媒材呈現花蓮山水美景，同時也串連縣內8個藝文空間與店家合作展出，用在地人視角，提供遊客與眾不同的觀感，以滾動與交錯方式，鏈接花蓮國際性與在地性，彰顯地方文化自明性。

跳浪藝術節除探討藝術家「與花蓮的新關係」，更與「回家」有關，文化局說，此次邀請藝術家共同為家鄉創作，Palafang是阿美族語「來做客、去拜訪」的意思，客人帶著思念的心來拜訪，主人以誠心款待，珍惜每次真實相處的機會深刻交流；而跳浪是地名也是一種生活方式，台11線尚未開通，住在東海岸的人們往來需計算海浪節奏，在礁岩之間跳躍朝目的前進，兩者皆有回家的意涵。

「花蓮有山水美景，當人們遊歷此時，是如何看待風景？又是如何感受風景？」策展人Nakaw Putun表示，因此藝術家們從「後花蓮八景」的當代風景表現，刻畫出人生活在世界中的樣貌，重新喚醒人們的感知及對景觀的省思，且眼前的風景已不若凝視，而是更探入人心與回應著大千世界。

藝術家代表林介文回應，此次藝術家們難得有共同為家鄉創作的機會，即使經歷多次因氣候巨變、大雨侵襲，位在部落裡的工作室與夥伴差點面臨緊急撤退的威脅，但仍奮力到最後一刻，完成參展作品，相信一同參展的藝術家們懷抱著同樣的心情。

文化局長吳勁毅表示，PALAFANG花蓮跳浪藝術節的精神代表原創性，從活動發想、策展人、策展團隊到展出藝術家，都與花蓮深刻連結，無法被其他地方複製及抄襲。活動所標誌的意義，即是以藝術新貌翻轉花蓮的藝術史進程，也為後疫情時代揭示花蓮嶄新的文化旅遊風景。

跳浪藝術節即起至明年1月10日，主題展「後花蓮八景」在花蓮石雕博物館及文化局園區展出，期間也舉有舉辦座談會與體驗活動，同時也和花蓮市區8個藝文空間串連合作展出，詳情可至花蓮縣文化局官方網展及臉書粉絲專頁「Palafang花蓮跳浪藝術節」查詢。