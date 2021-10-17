國軍推後備改革，規畫復編5個步兵旅，今年已編成2個。軍方官員透露，陸軍明年7月將復編第3個步兵旅，即陸軍步兵101旅。陸軍復編的步兵旅，平時負責新兵及後備部隊訓練任務，戰時負有灘岸守備任務，透過動員編成，立即形成戰力，為國家蓄積總體戰力。

在強化後備戰力考量下，陸軍將復編5個步兵旅，其中，步兵117旅，今年元月在黃埔營區舉行編成典禮，是第1個復編的步兵旅；另今年3月，第2個復編的步兵旅，步兵109旅舉行編成典禮。另3個預訂復編的步兵旅，分別是101旅、249旅與137旅。根據陸軍規畫，步兵101旅是復編的第3個步兵旅，預訂明年7月編成。

今年已編成的109、117的2個步兵旅，都是由前參謀總長黃曙光上將主持授印，是由現行北訓、南訓中心改編而成，所以復編速度最快。

陸軍復編的5個步兵旅，可強化第一線灘岸守備戰力，戰時與常備部隊打擊旅共同構成「拘打配合、灘岸殲敵、常後一體」的關鍵戰力，未來各步兵旅編成後，每季結合作戰區戰備任務訓練月，進行戰備任務訓練，使官兵熟悉戰場環境，確實了解作戰任務，藉由「每年1訓，每次14天」，增加教召能量、頻次與訓練強度，使後備部隊戰力發揮到極致。