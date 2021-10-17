台中市西屯區東興路3段的「東興立體停車場」，17日上午9時許傳出有名謝姓女大生墜落！警方指出，當警方及消防隊獲報到場時，該女子跌落到1輛貨車上，所幸該女子僅受到輕傷，腰部及背部疼痛等，意識清楚，送往林新醫院治療觀察，全案正由警方協助處理中。

警方表示，中市東興路三段的東興路立體停車場，今天上午9時許，傳出女子墜落的意外，謝姓女大子被救護車發現時已墜落到1樓，墜落地點所幸有1輛貨車輛緩衝，謝女受到輕傷；當救護人員到場救護時，謝女說腰部、背部疼痛，意識清楚，沒有生命危險，警消將謝女送往林新醫院治療。

警方調查，該名女子是就讀桃園某大學的學生，近期因故與男友分手後，因失戀卻一時想不開，才會從停車場的4樓墜落；真正的案發原因，警方將進一步協助調查，警方並通知校方、家屬等，前來協助開導。

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