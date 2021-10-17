詐騙升級。49歲黃姓男子在網路上碰到詐騙，騙徒以假借報復前夫之名，誆騙黃男上網玩博弈遊戲，還讓黃男嘗了甜頭，在黃男第二次匯款時，高雄路竹一家銀行行員驚覺有異，通報警員，合力阻止這場騙局。

黃男數日前曾到銀行匯款新台幣1萬元至某帳戶，當時他說要購買家具，如今他要再匯款2萬元時，面對行員的關懷提問，卻支支吾吾，且神色閃爍，好不容易才擠出這筆錢要用來投資的字眼，行員因此察覺有異，報請警方到場了解。

原來，黃男在約半個月前透過通訊軟體Line結識一名相片看來十分美貌的大陸女子，兩人隨意聊了數日後，該女子卻哭訴，表示其前夫出軌，她滿心只想著要報復前夫，正巧近日得知前夫所經營的線上博弈遊戲在更新維護，由於曾見過該軟體的運行機制，了解維護期間會產生漏洞，故希望黃男助其一臂之力，要帶著他用小錢贏大錢，讓前夫體會到一無所有的滋味。

黃男在聽完後，雖然半信半疑，但還是先投入1萬元試水溫，事後女子說，在帳面上贏得10萬元人民幣，黃男這時動搖，女子乘勝追擊，要她再多投入金錢，藉此贏得更多錢。

員警了解後，告訴黃男這是近來詐騙集團的新騙術，都是藉由男性見到女性被欺負的同理心，一步步誘騙民眾儲值遊戲幣，並聲稱掌握遊戲軟體的漏洞，能帶領玩家贏得大錢。

聽完警方解釋，黃男仍不願相信自己上當，但在行員與員警提醒這次匯款未成功，但為何遊戲平台客服人員見到匯款單相片就撥入遊戲幣？黃男這才恍然大悟，原來自己參加的不過是場買空賣空的遊戲，後悔當初輕信女子的說詞，並謝謝警方與行員的幫忙，保住他的金錢。