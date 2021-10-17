有些人很會精打細算，就算收入不高，也可以靠著開源節流，替自己存下不少積蓄，但有些人就算賺再多錢，也會因為不節制的開銷，而變成「月光族」。《搜狐網》命理專欄近日發文，點名白羊座、水瓶座和獅子座，這3個星座的工作能力都很好，也賺進不少收入，卻因為出手太闊綽，而存不了錢。

1、白羊座

白羊座非常聰明，而且動力十足，永遠不會缺乏賺錢的能力，但同時他們也常常為了追求自己喜歡的事物，而投入過多的金錢和精力，再加上白羊座本身個性比較馬馬虎虎，花錢方面也是如此，總是忍不住衝動性消費，導致他們賺多少、花多少，幾乎沒辦法存錢。

2、水瓶座

水瓶座的能力非常出色、精通各種技能，事業上的表現自然十分優秀，讓他們賺進大筆收入，不過水瓶座把錢財當作享樂的工具，只要是喜歡、感興趣的事物，就會不顧一切地花錢，雖然在大多數人眼中水瓶座很理智，但遇到要花錢的時候，他們會比任何人都更衝動。

3、獅子座

獅子座的好勝心很強，不願意讓自己在生活或工作中被人瞧不起，所以他們非常努力打拚，收入也因此不容小覷；但獅子座當初是因為「面子」而努力賺錢，如今手頭有餘裕了，他們也會因為「面子」而大手筆花錢，不僅讓自己享受好的生活，對待朋友也非常大方，不過卻也因此存不了錢。