國內新冠疫苗接種第12輪即將在18日上午開放符合身分的民眾預約，其中也包含在7月16日以前注射過莫德納第一劑等待接種第2劑民眾，台中市政府也依中央規劃分二階段施打，衛生局也提醒市民這一輪有AZ、BNT、莫德納3種疫苗，種類較多，預約與施打時間較久，請大家把握機會。

台中市衛生局指稱，12期預約平台第一階段開放BNT疫苗第1劑給30歲以上民眾、AZ疫苗第2劑給7月30日以前已接種第1劑之38歲以上民眾。而莫德納疫苗第2劑部分則給7月16日以前已接種第1劑之55歲以上民眾。

新冠疫苗第12輪接種分兩階段預約施打，預約時程也有分流。（中央流行疫情指揮中心提供／馮惠宜台中傳真）

而第二階段開放BNT疫苗第1劑之23歲以上民眾。AZ疫苗第2劑則開放給7月30日以前已接種第1劑之18歲以上民眾及7月31日到8月6日已接種第1劑之45歲以上民眾。而莫德納疫苗第2劑則開放給7月16日前已接種第1劑之18歲以上民眾。台中市衛生局依分流接種原則，規劃第二階段接種日期，其中BNT第1劑自10月28到31日。而AZ及莫德納疫苗第2劑則自10月28日到11月3日。

新冠疫苗第12輪接種分兩階段預約施打，預約時程也有分流。（中央流行疫情指揮中心提供／馮惠宜台中傳真）

台中市衛生局也提醒民眾注意兩階段接種預約採分流，第一階段BNT第1劑是18日上午10時至20日中午12時上網預約；AZ與莫德納第二劑則是19日上午10時至20日中午12時預約。

第二階段接種者的預約時程，BNT第一劑與莫德納第二劑則是在10月25日上午10時至27日中午12時，AZ第二劑則是在10月26日上午10時至10月27日中午12時；接種地點將採分流，除合約醫療院所外，也將規劃快打站接種。