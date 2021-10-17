微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與前妻梅琳達（Melinda French）15日在離婚後首度合體，他們被拍到在大女兒的婚禮彩排上和友人有說有笑。

Bill and Melinda Gates spotted together for first time since divorce https://t.co/dKBM4ft5XJ pic.twitter.com/0TCaRhhjJ7 — New York Post (@nypost) October 15 2021

比爾蓋茲長女珍妮佛舉行奢華婚禮。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約郵報》（New York Post）報導，比爾蓋茲25歲長女珍妮佛（Jennifer）昨（16）日在紐約與30歲埃及馬術選手納薩（Nayel Nassar）共結連理，婚禮於15日進行彩排，已經於8月正式結束27年婚姻關係的比爾蓋茲與前妻梅琳達也在離婚後首度合體，媒體拍到穿著深色西裝的蓋茲與一身花洋裝的梅琳達在露臺上與一群友人有說有笑。

5月初，比爾蓋茲與梅琳達宣布離婚，當時兩人並未說明離婚原因，不過梅琳達向法院遞交的離婚訴狀則指出，「婚姻已經破裂到無法挽回」的地步。8月法院正式簽署離婚協議，為27年婚姻畫下句點。

16日下午4時，婚禮正式開始。比爾蓋茲同樣身穿一席深色西裝，梅琳達則換上深紫色洋裝，兩人一左一右，一同陪伴女兒走過紅毯。

畫面顯示，在踏上紅毯、走進會場前，珍妮佛神情緊張地望向父親，梅琳達則在後頭忙著整理女兒的白紗。

比爾蓋茲花4億台幣大手筆送給長女珍妮佛一座馬場。

福斯新聞（Fox News）報導，珍妮佛的婚禮相當奢華，婚禮在紐約一處佔地124英畝的馬場舉行，據悉馬場是比爾蓋茲在2018年以1582萬美元（約新台幣4.42億元）購入，作為珍妮佛從史丹佛大學畢業的禮物。

婚禮一共籌備數周，包括額外架設舞台，以及特別打造了一座植物園，據悉總花費至少200萬美元（約新台幣5592萬元）。

婚禮一共邀集約300名賓客，不過多數為親朋好友，只有包括前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）女兒喬金娜（Georgina Bloomberg）等少數名人受邀。