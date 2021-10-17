探視城中城傷者遭擋、蔡英文卻行？ 朱立倫酸：原來打高端才可以

國民黨主席朱立倫15日至高雄市立大同醫院慰問城中城大火傷者家屬，院方以防疫理由婉拒他入院，朱立倫便在醫院門口致贈慰問金給家屬，但同樣打過兩劑疫苗，總統蔡英文卻沒有被擋在外面。對此，朱立倫今日受訪時酸說，「所以可能最新標準是要打過高端才算，打過AZ不算。」

高雄城中城大火，蔡英文16日上午由高雄市長陳其邁、內政部長徐國勇陪同到大同醫院探視，不過15日朱立倫前去慰問時卻被拒於門外。朱立倫今受訪時表示，昨日到高雄兩家醫院，一家私立的阮綜合醫院，要求進去一定要打過兩劑疫苗，因為自己打過兩劑AZ所以就到裡面去探視病患。

後來到高雄市立大同醫院，朱立倫指出，大同醫院說經過請示高雄市政府，一律不能進去探病，不管有沒有打過兩劑疫苗，但昨天蔡總統跟陳市長都進到同樣的市立醫院，「我不知道標準是什麼？後來我今天終於理解，因為蔡總統打過兩劑高端，所以可能最新標準是要打過高端才算，打過AZ不算。」

對此，新北市議員葉元之昨日也在臉書質疑，接受關懷分藍綠，是否防疫看身份？是因為蔡英文等人位高權重，所以百病不侵？還是民進黨又為蔡英文發明一個「探病泡泡」，所以標準不同？呼籲高雄市政府若認為防疫優先，婉拒各界對傷患的探視，自然應該不分身份，一視同仁。