國民黨16日起接連3天辦理南投縣長初選電話民調，國民黨立委馬文君11日宣布參選後，今表示有個年輕朋友跟她說，原來她比想像中好親近，且聽完馬文君對南投的藍圖，覺得她有智慧和遠見。而這位年輕朋友的說法，也讓馬文君感性直言，「我很開心也很感動，謝謝你們願意聽我說並信任著我」。

馬文君今（17）日在臉書發文分享，表示有位年輕人跟她說，「委員，妳跟我想像中的樣子完全不一樣！」「妳比我想像的好親近，還以為妳會像在立法院那樣霸氣又嚴肅，說不定看我這麼白目會想給我一個過肩摔！」聽完一番話她愣了一下，無奈心想，「到底在你們心目中是什麼樣的形象啊」。

馬文君接著稱，但是這位年輕朋友隨後又用一種沉靜的態度看著她，直言「聽完妳對南投的藍圖，我更願意相信現在我所看見的妳，很有智慧、很有遠見，我們這種偏鄉就是需要像妳這樣有想法而且溫暖堅定的領導人！」

馬文君嘆，不知道從什麼時候開始，世代與世代之間有了對立與裂痕，各種憤怒又虛假的言論充斥在社會裡，這個世界變化的太快太急，而大家卻沒有足夠的時間在這樣環境裡沉澱下來，所以才有那麼多的焦慮在不知不覺中捆綁住了心靈和生活。

國民黨16日起接連3天辦理南投縣長初選電話民調，國民黨立委馬文君（右）分享與年輕人互動的感受。（圖／摘自馬文君臉書）

馬文君指出，自己一直相信善良是這個時代最重要的品德之一，但保持清醒卻不是一件容易的事，且大家還要抵禦那麼多外在的惡意和內心的不安，「有時候看著現在的年輕朋友在這樣混亂的洪流裡努力著，作為一名母親的我也深深的疼了心，但同時又覺得他們很勇敢堅強，而且也非常可愛」。

面對快速老化的人口結構和大量流失的青年人才，馬文君認為，南投的未來該怎麼改變，不是用金錢堆砌出富麗堂皇的支票，也不是用短淺的目光來定義家鄉，南投真正需要的是在這個變化萬千的時代進行整合與創新，但改變也不是一個人就能夠成就的，需要每個在南投生活的大家共同合作還有想法交換，才能一起為家鄉打造出獨一無二的樣貌。

在作為立法委員的日子裡，馬文君直言，自己有更多機會走進大家的生活，並了解真正的需求，加上過去她擔任地方首長豐富的實戰養分，「共感」成了自己在政治經驗中不可或缺的元素之一；因此她想藉由不同的合作、傳承與學習、文化的保存，並善用創新的思維打破固有的疆界來構築新的可能。

馬文君最後表示，自己將用善良而堅定的心，以及大家無數雙善於發現的眼睛，共同感受、彼此信任，「和我一起為南投創造嶄新的未來」！