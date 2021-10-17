學生清洗蓮藕。（南大附小提供／張毓翎台南傳真）

南大附小學生到「蓮鄉」探索體驗

一片片雪白的蓮藕粉得來不易，生產過程得靠人工大量投入，國立台南大學附設實驗國民小學彩虹斑馬志工隊師生16、17日到素有「蓮鄉」之稱的台南市白河區進行體驗課程。偌大庭院裡，只見一群老人家拿著碗公俐落地刮著蓮藕粉，學生們看得目不轉睛，直說阿公、阿嬤年紀都很大了，但動作卻很敏捷，好厲害。

學生刮著蓮藕粉。（南大附小提供／張毓翎台南傳真）

蓮田間有一位工人開著小山貓不斷翻土，隨後另一批戴著斗笠、披著長袖套的工人，正賣力地撿拾蓮藕，並持著小鐮刀掐頭去尾後，分門別類，再運送至加工場做成蓮藕粉。

國立台南大學附設實驗國民小學彩虹斑馬志工隊師生16、17日到素有「蓮鄉」之稱的台南市白河區進行體驗課程。（南大附小提供／張毓翎台南傳真）

南大附小彩虹斑馬志工隊本周末在白河進行蓮藕粉的主題課程，昨日學生下藕田撿粉藕，並親自體驗清洗、碾碎、洗粉、沉澱、洗砂、裝碗、刮粉及曝曬的系列流程；今天一大早則到加工廠，參觀大規模的蓮藕粉製作。

第一次下田撿拾蓮藕的學生蔡予曦說，小山貓把土鏟起後，一條條細細的蓮藕就出現在眼前，跟胖胖的嘉義民雄菜藕很不一樣，老師說這是做蓮藕粉的最佳品種。

指導學生進行蓮藕粉DIY的鄭秋郎表示，從田裡採蓮藕並不是最累的，後續繁複的洗粉、沉澱步驟要落實，才能產出高品質的蓮藕粉。

學生李威騰說，蓮藕渣攪碎後，要邊沖水、邊搓洗，從原本稍微滑滑的蓮藕渣，洗成澀澀的蓮藕粉，之後還要經過3次過濾、沉澱，等待乾燥。

南大附小指導老師陳怡均說，台南最美的風景是人，白河蓮鄉盛名享譽全台，這裡土親、人親，行前場勘到實際帶學生來進行體驗課程，遇到多位熱心的在地人，為教學提供莫大協助。