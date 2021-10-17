台中市北屯區大坑民德里等高地區，仍有百餘戶住戶無自來水可用，由於當地地勢高低落差大，每遇自來水破管，即造成既有2200戶用戶無水可用，經立委莊競程與市議員曾朝榮積極爭取，自來水公司將於新社區中興嶺一帶，興建5000噸配水池及新設管線工程，以解決民眾長期以來的用水困擾。

立委莊競程表示，無法想像，台中市大坑地區還有這麼多戶居民無自來水可用，長期需靠飲用地下水、山泉水維生。包括民德里、大坑里、東山里，以及民政里等地區，因區域廣闊、地勢高低落差大，自來水公司供水採分站加壓，但每遇破管，即造成大坑附近既有2200戶居民無水可用，民眾迭有怨言，他向自來水公司爭取5000萬元經費，進行新設管線工程，未來將有效改善供水問題。

立委莊競程與台中市議員曾朝榮17日在北屯區東山路二段民德里活動中心舉行「北屯區大坑無自來水地區爭取供水改善說明會」。（馮惠宜攝）

自來水第四區管理處處長王亮中指出，為因應大坑地勢較高地區無預警停水，造成長期供水不穩定現象，經與莊競程、曾朝榮、當地里長等會勘結果，已向國防部軍備局申請租用新社區永興段1073地號部分土地，興建5000噸配水池，由重力流供水方式，供應大坑附近高地區域，預計2022年底前施工完成。

大坑地區供水改善工程，總工程經費約5000萬元。包括新社區新設水井5000噸配水池至連接北屯區東山路二段管線工程，經費4100萬元；東山路二段至連坑巷管線聯絡工程，經費900萬元，共嘉惠戶數7百餘戶。

莊競程與曾朝榮17日在北屯區東山路二段民德里活動中心舉行「北屯區大坑無自來水地區爭取供水改善說明會」，包括自來水公司第四區管理處處長王亮中、副處長張子中、工務課長謝宗良、台中給水廠廠長方俊傑、市府經發局公用事業科長鄭錫禧，民德里長黃榮昌、大坑里長曾朝瑝、東山里長邱財源、民政里長黃明華等人都到場參加。