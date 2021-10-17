前黑澀會美眉Apple(黃暐婷)，和妹妹瑤瑤(黃喬歆)都擁有亮麗外型和自然不做作性格，讓她們成為各大綜藝節目常客，是演藝圈著名「A瑤姊妹花」，去年她認愛牙醫男友趙國翔，交往1年多感情穩定，近日小倆口到宜蘭遊玩，並曝光泡湯辣照，讓網友都驚呼連連。

平時多給人優雅氣質形象的Apple，這次和男友到宜蘭遊玩，她也難得曬出破尺度的辣照，只見她全身脫光光，坐在浴缸裡，雖然僅露出背面，但纖細蠻腰和白皙美背都大方見客，下半身曲線在水面下若隱若現，性感指數破表。

Apple和男友到宜蘭泡溫泉。(圖／翻攝自IG)

而男友也曬出兩人共浴照，小倆口一起泡湯相當甜蜜，Apple也表示「深夜限定，這麼美的浴缸～露個背應該的吧，小酌一下好Chill」，好友貝童彤誇她美死了，她笑回「背面比較美」，蘇心甯（Lala）也驚喊犯規的蘋果，她坦言：「難得犯規一下」。

Apple除了演藝事業外，今年3月和牙醫男友趙國翔、好友夏和熙等8位友人合開「幸奮劑」咖啡店，而她和男友的婚事也備受關注，雖然兩人以結婚為前提交往，加上男方親戚很多人住美國，現在受到疫情影響，只能暫緩婚期。