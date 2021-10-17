虎豹潭再尋獲1男子遺體 累計4死 2學童失蹤 12:052021/10/17 中時新聞網 戴志場、中時、 陳君瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市各消防大隊警、義消256人今早在指揮站雙溪區泰平活動中心集結搜尋。（陳君瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 虎豹潭再尋獲1男子遺體 累計4死 2學童失蹤(戴志揚翻攝) 新北市雙溪虎豹潭搜救落水失蹤民眾，上午11時30分又尋獲一名陳姓成年男子。目前已尋獲四人，仍有2名小孩失蹤。目前尚有15歲陳姓女子及8歲劉姓女童仍未尋獲。 繼上午6時30分許尋獲鍾姓男子後，又在上午8時40分許，在第4搜索點三水潭尋獲1名女性，疑似為9歲蔡姓女童，身穿紅上衣及黃色雨衣，目前仍積極尋找其餘3位失蹤者。新北消防局今天加派256人進行地毯式搜索。 虎豹潭再尋獲一名9歲女童 還有4人失蹤 雙溪虎豹潭6人落水失蹤 搜救人員徹夜搜尋 #尋獲 #失蹤 #虎豹潭 #30分 #女童 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 虎豹潭落水第二名尋獲9歲女童 無生命跡象送基隆長庚 10:272021/10/17 社會 虎豹潭梳子壩網美打卡熱點 逢雨必淹暗藏危機 09:022021/10/17 社會 俄羅斯再傳假酒中毒釀18死 當局逮2嫌 07:172021/10/17 國際 虎豹潭溪水暴漲6人失蹤仍無蹤影 下游坪林急設攔截點 22:452021/10/16 社會 虎豹潭6失聯已2死 業者FB偷刪「未穿救生衣照」再關閉 網喊：好扯 10:432021/10/17 社會 虎豹潭第三名失蹤者尋獲 11歲男童遺體卡六合橋下被撈起 10:532021/10/17 社會 虎豹潭6人落水失蹤 帶團老師：出發前沒想到天氣會這麼糟 00:392021/10/17 社會 天氣難測 虎豹潭藏殺機 04:102021/10/17 社會新聞 溪水急淹步道難救援 里長嘆來不及跑 04:102021/10/17 社會新聞 虎豹潭遇難9歲女童 母親受困脫險見她成冰冷遺體崩潰 10:352021/10/17 社會 曾訪台 英保守黨議員遇刺身亡 04:102021/10/17 話題觀察 社會熱門新聞 虎豹潭再尋獲1男子遺體 累計4死 2學童失蹤 - 社會 快訊》台中三井OUTLET停電全館漆黑 - 社會 正妹被親爸嘲笑「毛長分岔真恐怖」 氣炸求償50萬元 - 社會 虎豹潭6人落水失蹤仍未找到 完整名單公開 校方回應了 - 社會 起底「76行者」陳修將驚人來歷 靠遺體修復洗白今又沉淪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。