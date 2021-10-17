虎豹潭再尋獲1男子遺體 累計4死 2學童失蹤(戴志揚翻攝)

新北市雙溪虎豹潭搜救落水失蹤民眾，上午11時30分又尋獲一名陳姓成年男子。目前已尋獲四人，仍有2名小孩失蹤。目前尚有15歲陳姓女子及8歲劉姓女童仍未尋獲。

繼上午6時30分許尋獲鍾姓男子後，又在上午8時40分許，在第4搜索點三水潭尋獲1名女性，疑似為9歲蔡姓女童，身穿紅上衣及黃色雨衣，目前仍積極尋找其餘3位失蹤者。新北消防局今天加派256人進行地毯式搜索。