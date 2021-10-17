31人昨前往新北市雙溪區虎豹潭參加自然體驗營，其中有多名小孩、大人遭洪水沖走失蹤，新北市消防局今天上午6點多於六河橋下發現尋獲鐘姓男子，立即送往八堵礦工醫院，急救後宣告不治，鐘男家屬到醫院指認時，情緒崩潰，抱在一起痛哭失聲。

今天清晨6點30半消防局在料角坑六和橋下攔截索發現一名男子，已失去呼吸、心跳送至醫院急救後，宣告不治，經確認後為失蹤的鐘男。

鐘男母親、妻子與2名女兒今天上午接到通知，立即趕往八堵礦工醫院，鐘男母親進入後，不斷撫摸著兒子的臉龐，鐘男妻子也在旁不發一語靜靜的看著丈夫，最後情緒潰堤與女兒抱在一起痛哭。鐘男妻子離開時僅表示，他們也是參加成員，女兒沒事。

新北市消防局今天出動警消102名、義消154名共256人，持續搜救中，上午9點、11點陸續尋獲9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童，發現時皆已失去生命跡象，上午11時30分又尋獲一名成年男子。目前已尋獲四人，仍有2名小孩失蹤，包括8歲劉姓女童、15歲陳姓女孩。