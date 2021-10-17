國民黨主席朱立倫17日南下台中參加罷免陳柏惟客廳會，隨後驅車前往大甲鎮瀾宮參拜還願。針對高雄城中城大火奪走46命，他也附和顏清標「保護人民免於水深火熱」建議，疾呼趕快修改都更相關法令，讓全民都能更平安。

鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤陪同朱立倫參拜大甲媽祖，隨後三人到接待室話家常。

針對陳柏惟罷免案，鎮瀾宮董事長顏清標強調「人民發起的，尊重大家的意見，罷免與否讓人民自行決定啦。」（王文吉攝）

「媽祖慈悲，趕快救眾人。」顏清標有感而發說，立委應儘快修都更相關法令，保護人民免於水深火熱。媒體詢問陳柏惟罷免案，顏說，這人民發起的，尊重大家的意見，自己沒有參與，他早上參拜霧峰6間宮廟，罷免與否讓人民自行決定啦！

國民黨主席朱立倫接受媒體訪問。（王文吉攝）

朱立倫則說，他參選黨主席時，曾向大甲鎮瀾宮天上聖母稟報，順利當選之後一定要來還願，並庇佑國民黨能越來越好，越來越強，越來能讓台灣人民支持，能得到大家的疼愛。

鎮瀾宮董事長顏清標（左）有感而發說，立委應儘快修都更相關法令，保護人民免於水深火熱。（王文吉攝）

朱立倫話鋒一轉，附和顏清標建議，他提到，這兩天大家最痛心的高雄大火事件，也祈求天上聖母保佑，全民能平安健康，為傷者祈福，希望亡者能安息。

朱立倫呼籲趕快修法，政府負起責任，不管對老舊危險建築的都更、改建，或整個公共安全的管理都能加強，讓全民都能更平安。