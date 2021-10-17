Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》自9月份上映以來創下不少收視紀錄，除了演員及導演因此爆紅外，就連劇中場景及服裝也吸引各國影迷爭相模仿。近日便有台灣網友在社群媒體上曬出一張「兇猛參賽者搭乘北捷」的照片，令網友看了忍不住暴動。

一名網友日前搭乘台北捷運時，發現對面坐著一名女子，只見她穿著與《魷魚遊戲》中類似的綠白相間運動服搭配白色球鞋，低著頭滑手機，整體造型看起來相當休閒，但仔細一看才發現女子將外套拉鍊全開，大方秀出內搭白色BRATOP，使飽滿的深溝曲線若隱若現，十分性感。

讓該名網友忍不住於FB的「爆廢公社二館」PO文表示「這是要去哪玩遊戲...我也想參加...」，並詢問網友大神是哪位正妹，而其他網友看到後，則紛紛留言「你先扮演孔劉跟她玩打紙牌」、「當她的001」、「我要揪她去廁所抽菸」、「動的人用木蘭飛彈炸死」、「想報名」、「就直接走過去說，想不想賺錢，我們來玩呼巴掌遊戲」，更有人直呼「我要開始搭捷運了」，照片PO出短短一天就吸引超過1.1萬人按讚及400多則留言，瞬間引發話題。

事實上，自從《魷魚遊戲》播出後，不少經典橋段紛紛被影迷們拿出來翻玩，甚至還傳出不少人真的打去，劇中曾出現過的名片電話號碼，而造成相似電話當事者的困擾；另外，南韓網路上也出現許多cosplay的穿搭造型，讓話題持續延燒。