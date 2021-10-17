大陸浙江舟山一對新人婚禮當天發生一件糗事！承辦婚禮的婚慶公司，竟在喜宴當天發生疏失，於大螢幕上播放「A片」，讓新人與家屬臉上無光，現場賓客也看傻眼，新人事後對婚慶公司這次大烏龍，氣得一狀告上法院。

據《浙江在線》報導，一名李姓男子去年與未婚妻結婚，為記錄這一人生重要時刻，花了3萬元人民幣找了一家婚慶公司，負責婚禮所有事宜，沒想到婚禮當天，婚慶公司竟在播放婚紗照的大螢幕上，播出不雅影片，時間長達半分鐘，引起現場賓客一片嘩然，直到李男跳出來遮住大螢幕，影片才停止播放。

李男不甘受辱，事後對婚慶公司一狀告上法院，要求賠償雙倍退還訂金與賠償精神損失5萬元人民幣。但一審法院認為，婚慶公司疏失播放不雅影片，已對給新人及其家人帶來精神損害，但因無主觀惡意，且已適用訂金罰則，故婚慶公司需支付精神損害賠償款4000元人民幣，另退還李男5400元人民幣訂金，但婚慶公司不服提出上訴。