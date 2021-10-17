新北市雙溪區虎豹潭昨日溪水暴漲，導致6人失蹤，其中有4名民眾已尋獲，但仍有2人失蹤。新北市長侯友宜今出席客家義民爺文化祭祀大典，為失蹤者祈福禱告。（蔡雯如攝）

新北市雙溪區虎豹潭昨日溪水暴漲，導致6人失蹤，其中有4名民眾已尋獲，但仍有2人失蹤。新北市長侯友宜今出席客家義民爺文化祭祀大典，為失蹤者祈福禱告。他表示，負責該營隊的天大地方自然文化公司，目前正由檢警調查當中，但負責人仍未找到，還在聯絡中，該公司是否符合營業項目、證照有無合法化都在追查中，之後一定要把相關責任釐清。

侯友宜稍早表示，新北市昨日6名失蹤的同學和大人，除了今早找到3人外，也希望另外3名失蹤者能順利找到，度過難關。他一早前往主持救災搜索時，已要求擴大7個搜索點，下游往上游再度搜查，希望今天盡全力搶救到民眾，下午會繼續待在指揮所，指揮相關同仁持續搜查沒有搜查到的地方。

至於後續是否會檢討虎豹潭的開放措施，侯友宜說，梳子壩是水源特定保護區，將藉這次事件跟相關主管機關討論，檢討是否可以更善盡環境維護，將把相關現場情形給主管機關建議，希望藉事件不斷去檢討，期待事件不要發生。

侯友宜也提醒，昨日因臨時有強降雨發生，才導致意外發生，民眾進行登山溯溪，都要留意水域安全、天氣變化，在惡劣天氣下溪流溯溪都很危險。