快訊》台中三井OUTLET停電全館漆黑 12:182021/10/17 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中三井OUTLET無預警停電，僅能仰賴落地窗自然光源。（民眾提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中三井OUTLET今日中午12點無預警停電，目前賣場、餐廳仍是一片漆黑，無法營業。業者表示，目前尚未復電，相關人員已進行線路檢修，摩天輪、電梯是否有人員受困仍在確認中。 悼城中城 刪Q總部黃金周末休兵 台中疑打AZ死亡達百人 中風男接種第二劑後8天猝逝 #台中三井 #OUTLET #停電 #人員 #漆黑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中裕元花園酒店 消費抽iPhone 04:102021/10/16 產業．科技 台中第11期新冠疫苗開打 盧秀燕：設快打站加速接種 09:042021/10/16 生活 推廣殯葬新觀念 台中舉行聯合海葬 16名先行者安息大海 11:362021/10/17 生活 自閉男躺人行道翻滾 警追查協尋人口助返家 13:102021/10/16 社會 砰！台中警領槍恍神「誤射1發」 遭記過處分 13:382021/10/16 社會 路易威登Savoir Faire工藝 台中鉅獻 04:102021/10/16 產業．科技 聯手神級組合製作人 LiSA再為《刀劍神域》獻唱主題曲 14:242021/10/16 娛樂 台中111年度總預算2316億 6年來舉債最少 04:102021/10/16 地方新聞 2021太陽餅文化節開鑼 搭配台中購物節民眾大排長龍搶好康 11:372021/10/16 生活 台中大安媽祖園區 擲筊決定石雕神像 04:102021/10/16 政治要聞 台．中．星．光．美．食－不卑不亢、一如往常！台中澀 Sur-如常上菜 04:102021/10/16 產業特刊 社會熱門新聞 虎豹潭再尋獲1男子遺體 累計4死 2學童失蹤 - 社會 快訊》台中三井OUTLET停電全館漆黑 - 社會 正妹被親爸嘲笑「毛長分岔真恐怖」 氣炸求償50萬元 - 社會 虎豹潭6人落水失蹤仍未找到 完整名單公開 校方回應了 - 社會 起底「76行者」陳修將驚人來歷 靠遺體修復洗白今又沉淪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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