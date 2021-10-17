義賣公益市集今日在風和日麗下登場，台中南門扶輪社社長劉銖淇（左三）說，做公益，不一定要花大錢，從生活上做起，也可以達到行善目的，今日特別義賣浴巾助弱勢。（盧金足攝）

台中南門扶輪社社長劉銖淇感謝支持扶輪社的社員與十幾家愛心企業，出錢出力，也在各網頁協助宣傳參與義賣，台中整個分區的其他扶輪社同步來響應。（盧金足攝）

台中南門扶輪社17日在西屯區夏綠地公園舉辦「南門有情、疫起送愛」公益慈善義賣市集，捐助救護車與交通車。（盧金足攝）

從四面八方來響應台中南門扶輪社公益市集的民眾，假日做公益，還能逛咖啡飄香、在地新鮮蔬果，還有各式家飾、花卉植物、藝術品，的市集。（盧金足攝）

台中南門扶輪社17日在西屯區夏綠地公園舉辦「南門有情、疫起送愛」公益慈善義賣市集，吸引很多民眾共襄盛舉，台中南門扶輪社社長劉銖淇表示，匯聚社員與企業愛心，捐贈藍迪兒童之家交通車、東勢農民醫院全功能救護車，還捐助台中育嬰院等三個社福單位，義賣品中的浴巾，讓大家購買不只行善，還能向家人傳達關愛之心。

位在台中國家歌劇院前的夏綠地公園，今天洋溢滿滿愛心，從四面八方來響應的民眾參與公益市集，咖啡飄香、在地新鮮蔬果，還有各式家飾、花卉植物、藝術品，讓民眾呼朋引伴投入義賣的行列。

台中南門扶輪社社長劉銖淇表示，台中南門扶輪社舉辦大型的服務計畫，以有趣的公益市集吸引民眾參與，假日出遊還能做公益喚起愛心，號召大家對弱勢團體的關懷，是活動最大收穫。

義賣公益市集今日在風和日麗下登場，劉銖淇說，民眾做公益，不一定要花大錢，從生活上做起，也可以達到行善目的，會場特別推出浴巾義賣，鼓勵買一條浴巾給家人，浴巾義賣收入全部捐給社福團體，一條浴巾傳達對家人的愛。

劉銖淇強調，每年都有不同的服務計畫，今年服務計畫以公益市集來表現，捐贈全功能救護車給東勢農民醫院，因為該醫院缺乏救護車，另也捐贈一台交通車給藍迪兒童之家，獲悉其交通車老舊已將近快二十年，希望新的交通車上路，給學童更安全的代步工具。

他感謝支持扶輪社的社員與十幾家愛心企業，出錢出力，也在各網頁協助宣傳參與義賣，台中整個分區的其他扶輪社同步來響應。

獲捐全功能救護車的東勢區農會附設農民醫院資源不足，原有一部簡易型救護車已屆淘汰狀態，因經費不足且缺少社會善心人士與團體關注一直無法汰換，幸由善心人士引薦，台中南門扶輪社了解該院急需全功能的救護車，社友的愛心企業忠仕金屬贊助，解決救命一瞬間的燃眉之急。

劉銖淇說，財團法人桃園市藍迪基金會附設桃園市私立藍迪兒童之家，人數眾多但礙於學校輔導資源有限，需分散於13所學校就讀且位處偏鄉地區，交通顯得困難，加上車齡達10年且使用頻率高，零件老舊常故障，台中南門扶輪社經助養人引薦捐助交通車。

台中南門扶輪社也捐助遊民吾家安居修繕計劃之家具設備、汪媽媽之家、台中育嬰院等三個社福團體。

「秉持服務弱勢信念，實際支持來扶助每一個有需求的團體」，劉銖淇表示，台中南門扶輪社舉辦公益市集，與藍迪投入兒童之家師生、東勢區農會組隊設攤參與外，更結合社會善士、組織及團體為台灣的下一代努力，為「南門有情，疫起送愛」購車與修繕遊民吾家安居修繕義賣活動而共同行動，注入一股正向能量的善念與行動。