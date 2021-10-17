虎豹潭溪水暴漲造成意外後，17日上午再出動256人地毯式搜救。(戴志揚翻攝)

新北雙溪虎豹潭16日溪水暴漲，導致參與「大自然體驗營」的人員當中，有6人遭溪水沖走，引發各界關注。台北市議員游淑慧發現，這樣的營隊既不是立案補習班，也不是旅行社，並提出四大疑問：有沒有專業救生員陪同？領隊有無專業證照？有沒有為參加者投保意外險？為何氣象預報已預告山區有雨，主辦方還堅持出遊？同時，她也對於主辦方刪除臉書內容感到十分憤怒。

游淑慧今(17日)在臉書上表示，虎豹潭溪事件中的失蹤者和罹難者當中，有4位是內湖的家長和小朋友，而當她知道身邊的朋友遇到這樣的意外後，從昨晚到現在都輾轉難眠、不斷禱告。

游淑慧指出，「大方體驗自然營」創辦人涂淑芳自稱是旅遊記者，還曾跟著「順流學習」大師柯內爾體驗自然，1996年開始帶團，這個「課程」每學期共7堂課，學費為1600元，透過臉書報名參加，課程主打「大自然教室」，並招攬在學學童和家長加入，可是這樣的營隊不是立案補習班，也不是立案旅行社。

游淑慧提出四大疑問：

1.帶團自然體驗時，有沒有專業救生員陪同？

2.領隊有無專業證照？

3.有沒有為參加者投保意外險？

4.為什麼氣象預報已清楚預告山區有雨，主辦方還堅持出遊？

游淑慧發現，這些疑問主辦方至今沒有出面說明，卻在昨晚急刪臉書，讓人很生氣。游淑慧也要求台北市法務局從求償及消費者保護層面調查協助；產發局、教育局認定是否違規營業、違規招生補習班性質；也拜託檢調介入調查有無過失致死的責任。同時，游淑慧也拜託台北市副市長蔡炳坤，請市府硬起來迅速調查執法，還這些家長和小朋友公道，而蔡炳坤也承諾會成立專案小組處理此事。