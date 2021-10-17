無垢舞蹈劇場遭火劫，位於新北市的舞團辦公室，因為電線走火，急速蔓延，許多珍貴文資遭殃，團長陳念舟表示，「很無奈，有很多文資燒毀，真的欲哭無淚。」

無垢舞蹈劇場發表聲明表示，前天晚上舞團辦公室因為電線走火，急速蔓延發生火災，「目前已知辦公室的損壞嚴重，茶水間屋頂被燒穿，可見火勢之大，許多珍貴文資遭殃，但不幸中的大幸，因為當時辦公室有同事留守加班，發現火災緊急報案，否則後果不堪設想，未波及鄰居是老天保佑。」

無垢舞蹈劇場遭火劫，位於新北市的舞團辦公室，因為電線走火，急速蔓延，許多珍貴文資遭殃，團長陳念舟表示欲哭無淚。（無垢舞蹈劇團提供）

無垢在聲明中指出，兵荒馬亂之際，「昨天早上三口行李箱又復燃，所幸從室內拖到院子空曠處，否則.......天有不測風雲，人有旦夕禍福，無言以對，救火過程的破壞更大，辦公室地面積滿了水，真是水火無情，但是消防隊是負責救火、救人，其他的不管。」

表演團隊連年遭火劫，從2008年雲門舞集，2019年優人神鼓，20202則是紙風車，今年則是無垢舞蹈劇場，十分令人心痛。無垢無奈表示，重建辦公室十分艱難，但挺直腰桿，不禁感嘆，為什麼會這樣。