高雄鹽埕區「城中城」大樓火警，造成46人喪命、41人輕重傷，前副總統吳敦義17日上午11時30分抵達城中城火警現場獻花弔唁死者，想到無情大火奪走46條人名，吳敦義數度哽咽，他表示自己不能說誰該負責任，但希望相關單位重新檢視並擬定建築物、都市更新相關法規，不要讓憾事再度重演。

高雄鹽埕區「城中城」大樓火警，造成46人喪命、41人輕重傷，前副總統吳敦義17日上午11時30分抵達城中城火警現場獻花弔唁死者。（洪浩軒攝）

吳敦義表示，他過去有8年半的時間都待在高雄，受到許多高雄市民的愛護及幫忙，他永遠感念在心，得知城中城發生這麼嚴重的狀況，他感到相當不捨，也希望行政與立法部門，可以根據過去的經驗，重新檢視並擬定建築物及都更等相關法規，避免憾事再度發生。

高雄鹽埕區「城中城」大樓火警，造成46人喪命、41人輕重傷，前副總統吳敦義17日上午11時30分抵達城中城火警現場獻花弔唁死者。（洪浩軒攝）

吳敦義指出，當時他任職高雄市長時期城中城剛好17歲，如今城中城已經40多年歷史，發生這次憾事，他不能說誰該負責任，因為他卸任後，又經過好幾任市長，包括謝長廷8年、陳菊12年，現在又有新的市長，無論歲月如何變動，他只希望這種不幸的事情永遠不要再發生。