台中市后豐大橋發生墬橋案，台中市消防局17日上午9時獲報，出動后里分隊，出動4車7人及橡皮艇，由后里分隊小隊長張文斌帶隊前往救援。搜救人員稍早在后豐大橋東側第8根橋墩約10公尺處發現男子遺體，乾涸河床已明顯死亡，不需送醫。

警方隨後在后豐大橋北側正隆紙廠尋獲死者機車，據了解，死者凌晨3點左右離家，疑久病厭世，後續由警方與家屬處理。

搜救人員在后豐大橋東側第8根橋墩約10公尺處發現男子躺臥乾涸河床已明顯死亡。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

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