新北市雙溪區虎豹潭6人落水失蹤事件，目前警消已尋獲2大2小失蹤民眾。新北市政府消防局特搜大隊組長周祐陞受訪時，描述搜救11歲劉姓男童狀況時表示，男童位置在料角坑六和橋下游約100、200公尺處，被發現時全身僅剩襪子，衣物都被沖走，描述過程時更哽咽表示，同仁都有小朋友，帶男童上岸時也立刻將身上衣物脫下，包裹男童送醫。

周祐陞表示，救災人員尋獲第一位發現的鍾姓男子時，他下半身被捲在攔砂壩內，但是攔沙壩水流強勁，就連消防人員蛙鞋被捲進水中時，都難以拉出，不過為了儘速搶救鍾男，仍重裝下下潛強行拖離，所幸最後將他冒險拉出。

周祐陞說，第3位遭發現的劉姓男童是同仁在水中摸索時尋獲到的，當下覺得用船艇搜索太慢，變決定做長距離漂流，最後在六和橋溪流中央、靠近左岸的位置，發現男童全身赤裸被河岸樹枝卡住。

描述劉姓男童狀況時，周祐陞也一度哽咽表示，男童全身衣物被水流沖走，只剩下襪子，因為組上同仁都有小孩，立即將他背上肩帶上岸，用身體衣物包裹他，小心翼翼運送出來。

周祐陞表示，六和橋重點區域上下游已搜索3、4小時，同仁陸續在下游處尋獲失蹤者的背包等物品，因此之後將持續往下游搜索，判斷失蹤民眾在此段的機率較高，希望盡快找出失聯的15歲陳姓女子及8歲劉姓女童。