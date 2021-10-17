新北雙溪虎豹潭16日發生溪水暴漲民眾遭溪水沖走失聯的意外，目前已尋獲2大2小遺體，仍有2人下落不明，針對這次的悲劇，台北市議員耿葳今怒批，北市府要盡快找到權責機關，今天事情發生，不知道該由哪個局處來管，真的很離譜，不應該放任這些三不管地帶的活動，再釀成悲劇。北市副市長蔡炳坤，已列管禁止變更、凍結負責人財產。

據了解，帶團出遊的業者是一家叫做「天大地方自然文化」的公司，公司地點在台北市忠孝東路，但家長是透過臉書社團「大方體驗自然」的官方粉絲專頁報名，而這家公司負責人是涂淑芳，目前已解散，商業處表示，至於「天大地方自然文化」是有營業登記的公司，詳細狀況還要釐清，由於目前無法聯繫上涂小姐本人，需要再做進一步調查，後續如變更資料登記，將會做列管。

耿葳指出，「天大地方自然文化」登記的地點是大安區忠孝東路四段，但公司根本不在這個地址；耿葳痛批，昨天下午發生慘案後，負責人官方網站就開始刪除照片，接著是關閉帳號，是非常不負責任的行為，要嚴重呼籲公司負責人張文賢和涂淑芳出來面對家屬。

至於「大方體驗自然營」在臉書招攬民眾，如今發生事故，權責到底是歸教育局還是商業處管轄，北市府仍在釐清，對此，耿葳指出，像這種三不管地帶，已透過消保官介入調查，釐清權責單位是誰，而教育局也應針對類似的活動做列管，而不是在發生憾事後還不知道哪個局處來管。

北市議員游淑慧也指出，該營隊創辦人涂淑芳自稱是旅遊記者，還曾跟著「順流學習」大師柯內爾體驗自然，1996年開始帶團，課程主打「大自然教室」，並招攬在學學童和家長加入，可是這樣的營隊不是立案補習班，也不是立案旅行團。

游淑慧質疑，帶團自然體驗時有沒有專業救生員陪同？領隊有無專業證照？ 有沒有投保保險？為什麼氣象預告已清楚知道山區有雨，還堅持出遊？主辦方都沒有出面說明，竟還在昨晚急刪臉書，她要求，法務局從求償及消費者保護層面調查協助，產發局和教育局也要釐清是否有違規營業、違規招生補習班性質。

教育局副局長陳素慧表示，該營隊不屬於補習班性質，至於是否可以帶團出遊要看公司立案的營業項目，目前教育局也派員到現場處理救災問題，在現場協助需要幫忙的家屬。

陳素慧解釋，補習班成立要有固定的場址，對外招生達5人以上，而營隊並沒有固定的場址，登記也時也非立案補習班性質，不屬於補習班；蔡炳坤表示，北市府已成立關懷小組，相關局處就相關問題釐清，做關懷活動，有清查6位民眾的戶籍，所有戶籍都在台北市，學校也在現場提供協助，也會做學生輔導，其次，社會局已經啟動一案一社工的關懷，後續北市府會對家屬和學生做協助。

蔡炳坤說，針對業者的部分，副市長黃珊珊已經開始釐清，已註記讓它禁止變更，會循法律程序凍結財產，會要求業者來負責刑事和賠償責任，會和商業處、法務局做討論，避免悲劇再次發生。