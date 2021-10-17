在天願做比翼鳥，在地願為連理枝，每個人都渴望收獲一段美好愛情，因為只有在愛情的滋潤下，生活才會顯得幸福，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，下周開始紅鸞星動，桃花興旺，真愛不請自來，感情容易水到渠成。

雙魚座：

雙魚座做事情相當勤奮踏實，不僅認真過日子，也腳踏實地的做好自己份內的工作，尤其在職場上十分受到長官青睞，升職表現的機會只會多不會少。下周開始，雙魚座將面臨更多機運和挑戰，屆時除了能取得優越成績之外，也會因為亮眼表現拉抬桃花運，博取佳人注意。

天蠍座：

受到紅鸞星加持，天蠍座下周開始對於感情不再迷惘，除了能遇到讓自己感到心動的對象，也能品嚐愛情帶來的甜蜜，並且無可自拔的陷入其中，好在另一半也是依賴型人格，能夠接受黏膩的愛情，對待感情也十分忠誠。

射手座：

射手座下周開始桃花運勢旺盛，不過還需要靠自身的機智，才能順利收獲愛情。這是因為射手座知道，只有透過兩人一來一往的頻繁互動，加深對彼此的印象，如此一來，在追求的道路上才會更加順利，讓愛情來得又快又猛。