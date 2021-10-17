大陸《求是》雜誌15日發布大陸國家主席習近平章《扎實推動共同富裕》，當中指出要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。業內人士認為，該文章給房地產稅趨勢作了明確定論，房地產稅推進只是時間問題。但在試點方面，華夏新供給經濟學研究院院長、財政部財政科學研究所原所長賈康看好深圳、海南、浙江等地。

賈康認為這幾座城市，可以不必等待房地產稅立法這一漫長過程，可先加入試點範圍進行「動真格」改革。一方面，用市場化手段代替行政調控手段，解燃眉之急。另一方面，可給其他地方和全域配套改革探索更好的案例經驗。

賈康也表示，可以考慮在擴大房地產稅試點範圍方面做些制度創新，既適應市場分化格局下不同地方的針對性需求，也為統一立法過程增加一些本土經驗，作為優化立法的依據。

在房市另一方面，根據《經濟觀察報》引述接近主管部門的人士透露，大陸住建部也擬加強預售資金監管，目前正在起草中，現階段正要求各地方住建部門彙報相關意見及建議。