罷免陳柏惟進入最後倒數階段，刪Q總部因為高雄城中城大火取消媒體採訪，但罷免的活動不會停下腳步。罷免團體今日兵分五路，分別在沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰做最後衝刺，一早領銜人就在龍井茄投市場、大肚追分市場、大肚公有市場進行徒步掃街拜票，立委江啟臣也與霧峰志工團隊進行市場拜票行程。

立委江啟臣與罷免陳柏惟志工團隊進行市場拜票行程。（刪Q總部提供／王文吉台中傳真）

刪Q總部表示，最近越來越多民眾來電希望罷免活動絕對不能停下腳步，一定堅持到最後一刻，因為陳柏惟陣營大動作越來越大、小動作越來越多，絕對不能鬆懈，加上陳柏惟的步行，不斷用「苦行」、「悲情」的方式，來打柔性訴求。

立委江啟臣與罷免陳柏惟志工團隊進行市場拜票行程。（刪Q總部提供／王文吉台中傳真）

刪Q總部也質疑，「走選區不苦，應該是一件幸福的事，除非平常沒在走，民意代表如果不能好好的走選區，苦的就是人民，所以這一年多來人民就是這麼的艱辛」，罷免團體從開始到現在，我們面對壓力、面對質疑、面對不理性的反對者，我們都扛下了，希望陳柏惟不要被這短短一小時擊倒，好好的堅持。

立委江啟臣與罷免陳柏惟志工團隊進行市場拜票行程。（刪Q總部提供／王文吉台中傳真）

江啟臣於霧峰市場拜票時，也感受到民眾對於罷免的支持。他說到，在民主政治裡，我們都只是選民在立法院的代表，人民才是政治權力的來源。但如果鄉親不希望開放萊豬、希望購買國際疫苗、不想用肺發電、對毒品零容忍，「你卻逆民意而行，就代表把自己凌駕於民意之上，鄉親們只求一位能傾聽民意並解決人民大小事的好民代，而不是領人民薪水卻拚仇恨不拚經濟、製造對立不顧民意，教壞囝仔大小的立委。

江啟臣也呼籲，10月23日一定要出來投票「你刪Q，我thank you」。

刪Q總部表示，正規劃在選前辦理小型的造勢晚會，屆時也會一併向大家說明，希望晚會能夠營造溫馨的氣氛，歡送陳柏惟回高雄。