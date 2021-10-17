伴隨訂單腰斬、成本上漲，2021年大陸家居業的「冬天」比往年來得更早。同時受到稍早限產限電等措施的影響，近日多家家居企業紛紛發布公告表示，為保障合理的利潤空間，將對公司旗下產品的價格進行上調。例如某品牌瓷磚店的銷售人員就表示，今年一款全瓷通體的方磚價格每平方公尺180元（人民幣，下同，但現在看上就得趕緊預定了，預計再過1個月價格會漲20％左右。

此外，店鋪的施工工人也透露，由於工廠現在限電比較嚴重，動輒生產4天停工3天，這也讓人工成本上漲很厲害。

事實上，各店家的漲價也得到印證。根據《華夏時報》不完全統計，受到限電限產的影響，包括東鵬控股、立邦投資、帝歐家居在內的多家家裝企業均發佈了有關產品調價的相關說明，涉及瓷磚、粘結劑、衛浴等多個領域。

例如東鵬控股9月下旬就公告表示，自10月1日起，針對大陸主營產品價格進行合理調整，上調瓷磚產品的銷售價格。涉及大零售通路、大包通路及工程通路等，上調幅度均為5％。