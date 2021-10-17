新竹蔡姓男子與妻子結婚15年，去年1月開始，蔡男妻子前往飲料店工作，蔡男9月接獲不明人士傳訊告知，得知妻子與飲料店另名工讀生有曖昧關係，並在妻子手機發現「用手揉我的蛋蛋袋」、「我還想過火車便當」等露骨對話，10月即與妻子協議離婚，並向第三者劉姓男子提告，新竹地方法院日前審理，判劉男因侵害配偶權，因賠償蔡男45萬元。

蔡男與前妻自2006年結婚，婚後育有2名未成年子女，並擔任工程師照顧家庭。其前妻為了貼補家用，2020年1月到9月前往1間飲料店當工讀生，並和劉姓男子成為同事。未料去年9月間，蔡男接獲不明人士傳訊告知，他的太太與另名相差10歲的男子出雙入對，提醒蔡男留意婚姻狀況。

蔡男因此查看前妻手機，發現前妻早在5月間，就與劉姓男子相約，蔡男前妻對戀情坦承不諱，2人於去年10月協議離婚，孩子撫養權則由劉男所有。但蔡男卻因前妻與劉男對話內容親密、露骨，導致痛苦不堪，甚至需借助藥物才能入睡，一度有輕生念頭，向劉男提出侵害配偶權告訴並求償100萬元。

蔡男向法官出示對話等紀錄，內容包含「我喜歡昨天晚上，在你家洗澡、穿著你的Ｔ恤、睡前和你聊天，睡醒還可以抱抱，我想要永遠這樣」，甚至還有性愛的描述字句如「用手揉我的蛋蛋袋」、「我還想過火車便當」、「下次抱起來爆幹」等語。

劉男雖然主張對話紀錄可以偽造，無法從對話中得知蔡男前妻已婚、有小孩等與，但法官還比對對話紀錄與劉男打工的班表，確認對話為其所有，認定劉男所為侵害蔡男的配偶權，且劉男還就讀研究所，具有高知識及社會地位，應知所做所為會破壞蔡男家庭。不過因蔡男的收入為劉男的4.4倍，名下還有不動產，因此認為蔡男求償100萬過高，判劉男應賠償蔡男45萬元。