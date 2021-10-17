近期大陸一份名為「公司作息Working Time」的線上協作文件在網路上廣為流傳，目前已蒐集到約1300條不同公司的作息情況，大多集中網路或科技產業，從百度、騰訊、阿里大廠到初創企業都包含在內，且細分到職位、部門；具體內容包括上下班時間、午晚餐時間、一周工作天數、周三周五是否特殊以及新人是否要寫周報等。

這份作息表的先前名稱是「公司作息表WorkerLivesMatter」，發起人是4名正在參加秋招的應屆生。目前4位都已拿到大廠意向書，正處在選工作的狀態。關於創建這個表單的原因，其中一位發起人在知乎回答指出，考慮到大陸國內企業加班盛行且工時不透明，作為校招生，工作時間是選擇工作的重要因素。因此創建了這個表單來分享資訊，希望對抵制996，普及995做出一定貢獻。

舉例來說，從表格中的資料可看到，不只是大廠，只要是網路、科技企業的技術職位，大多都需要從早上9、10點工作到晚上8、9點。

據界面新聞報導，截至10月12日晚上7點，該表的瀏覽量已經突破10萬。但一度被舉報下線，對此，發起人表示將繼續進行調研並調整專案規劃，爭取讓這個項目存活得更長久一點，在合規合法的前提下為打工人們服務。