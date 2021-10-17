新北市雙溪區虎豹潭溺水昨發生溺水意外，警消持續搜救中，目前已尋獲四人，仍有2名小孩失蹤，尚有15歲陳姓女子及8歲劉姓女童仍未尋獲。台北市副市長蔡炳坤今天上午11點半前往太平派出所慰問家屬及警消人員，他表示，市府兵分二路組成關懷小組，另外針對業者部分已要求各局處聯合調查。

蔡炳坤表示，發生這件意外心裡相當難過，昨深夜市長柯文哲有到現場了解救援狀況，市府一大早也啟動相關後續處理機制，原則上兵分兩路，由他成立關懷小組，目前已成立群組，隨時提供相關訊息及關懷協助，這次會將重心放在學校，請教育局與學校合作，給予關懷。

他說，明天就要上課，學校會啟動團體輔導、班級輔導，讓同學、老師度過這次意外事件，此外，社會局會啟動1人1社工關懷，針對每個家庭發放慰問金，提供相關協助，至於在醫院就醫的傷者，會由衛生局協助，至於後續相關事宜則由民政體系負責，民政相關里鄰長會跟家庭保持聯繫，他強調，關懷小組主要針對人、受難家庭、學生、家長，給予必要協助，度過這次難關。

蔡炳坤指出，另外針對業者部分，將由副市長黃珊珊主持，會由法務單位產業局、商業處，會同教育局等局處單位，針對業者營業項目等進行調查，目前相關工作已啟動，他強調，已和負責人積極聯繫中，完整釐清後會向社會說明。