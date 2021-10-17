擅長寫台灣民間歷史的女作家陳柔縉上周五（15日），在新北市淡水區騎自行車時，被後方的外送騎士追撞，造成頭部重創昏迷，目前仍在加護病房搶救中，由於雙方經酒測後，並無酒精反應，詳細事故原因仍需進一步釐清。

根據路口監視器畫面顯示，陳柔縉於15日傍晚騎自行車，行經淡水區中正東路二段往三芝方向外側車道，卻遭後方一名50歲賴姓男外送員高速追撞，兩人當場摔倒在地，不過賴男僅右手臂擦挫傷，但陳柔縉卻因為腦部受到重擊而失去意識，緊急送往淡水馬偕醫院手術，目前仍在加護病房觀察，與死神搏鬥中。

據了解，事發後警方抵達車禍現場，立刻將昏迷的陳柔縉送往醫院急救，也對兩人量測酒精，但酒測值均為0，詳細事故原因將進一步調查釐清。

陳柔縉出生於台灣雲林縣，畢業於台灣大學法律系司法組，曾於平面媒體擔任政治組記者，現為知名專欄作家。她發生車禍後，不少網友也替她加油打氣，祈禱她早日康復。