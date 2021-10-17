新北市雙溪區虎豹潭昨（16日）下午4時許因溪水暴漲，造成31名參加「大自然體驗」的民眾遇上山洪，其中2大4小被沖走，目前已尋獲2大2小，但仍有2名孩童下落不明。而一度失聯的9歲王姓女童，後來自行爬上岸幸運生還，當時滿臉驚恐由一名大人抱著她到派出所求救，此求援監視器畫面也曝光。

9歲女童生還滿臉驚恐 被大人抱進派出所求救畫面曝光

昨天下午4時38分在雙溪區虎豹潭發生6人 (2大4小) 不慎滑落溪水案，目前已尋獲4位民眾，均送往醫院搶救，搜救任務持續進行。據了解，「大方體驗自然」臉書網路社群，自行召集舉辦本次活動，共31人參加(16大15小)，帶隊者為蘇姓老師，昨天下午四時於虎豹潭步道遇溪水暴漲，其中6人不慎滑落北勢溪，目前尋獲4人，新北市政府持續搜救。

而原先本通報失聯的王姓女童，自行爬上岸幸運生還，透過派出所監視器畫面可以看到，只見她滿臉驚恐被一名大人抱著衝進派出所求救，目前搜救工作仍在持續當中，全案仍待釐清。