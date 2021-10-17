家住中部的陳姓男子因獨居，且患有心臟病，日前前往醫院檢查，發現身體還有其他疾病，告知朋友有意尋短，其友人不敢大意，立即報警求助，苗栗縣警局苑裡分局警方接獲通報後，立即調閱監視器，密集撥打陳男電話，所幸警方及時攔阻，未釀成遺憾。

53歲的陳姓男子獨居在南投市，因無其他親屬同住，且患有心臟病，日前就醫檢查身體後，發現自己身上還有其他疾病，因此心情沮喪，打電話告知朋友有意尋短，其友人嚇得報案。

警方查發話位置，發現陳男疑似在苑裡分駐所轄區，所長陳昱升發動同仁以陳男手機發話位置為同心圓方式搜尋，並持續撥打陳男手機，所幸在1小時後，就找到陳男蹤跡，當時陳男神情呆滯坐在1處公廟廣場前的椅子上，沒有生命危險。

陳男告知警方，12日就從男頭騎機車到彰化，並搭火車到苗栗尋找廟宇參拜、祈福，因一時想不開企圖自殺，不過沒有成功，警方擔心陳男還有自殺的念頭，不斷安慰、勸導，並依規定通報自殺暨高危險群個案，通知相關單位給予必要協助。

警方呼籲，自殺不能解決問題，遇到難關時，可撥打自殺防治諮詢安心專線：0800-788995生命線協談專線：1995，張老師專線：1980，尋求解決之道，讓專業人員協助。