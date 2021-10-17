虎豹潭6人落水已找到4人遺體。(戴志揚翻攝)

新北雙溪區虎豹潭16日因溪水暴漲，造成4大、2小遭溪水沖走意外的，目前找到4人，還有2人孩童尚未找到。針對這起不報事件，新北消防局提出提醒民眾，溪水暴漲前會有3個預兆，分別為「齊頭水」、「水面混濁」及「水流加速」，如若發現這3點，就應該立即上岸撤離溪水，暴漲後只有5到10秒可以逃命。

新北消防局表示，「齊頭水」的意思是，平緩的溪流中出現一波「同等速度水流」，且後方溪水顏色混濁，就表示暴漲的強勁水流將至，此時如果尚站在溪中或靠近岸邊，就只剩下不到10秒的時間可以逃生。

此次「大方自然體驗營」共有31名參加者包括各地國小、國中學童，由孩子們的家長與老師陪同參加，蘇姓男子是當天帶31人團的嚮導，他表示，出團前沒預料到天氣會這麼糟，16日還只是活動第一天，下午就發現山區雨勢變大而決定中途折返，卻在「梳子壩」石階渡河時發生意外，不料卻造成6人落水失聯。

新北市雙溪虎豹潭搜救人員，至今天中午為止已尋獲四人，仍有2名小孩未尋獲，分別為15歲陳姓女童與8歲劉姓女童。