新北市雙溪區虎豹潭6人落水失蹤事件，警消至今日上午已尋獲2大2小失蹤民眾。消防局長黃德清17日受訪表示，搜救共分為7個點，下午搜救將會以在地民眾經驗，以第4個點（料腳坑至三水潭）為主，另再部署人力至下游，盼早日找到失聯的2名學童。

消防局長黃德清表示，新北市消防局從上午7點多到12點鐘共找到4位民眾，分別為第一個7：10在料角坑六合橋離發生地2.5公里，尋獲45歲失蹤的鐘姓男子；第二個8：40三水潭河段離發生地2.4公里，發現9歲蔡姓女童；第三個 10：40離發生地2.6公里，六和橋下游尋獲劉姓男童；第四個11時許六合橋下游約400分尺處發現陳姓男子。

黃德清說，截至上午共找到兩大兩小，後續將持續搜救兩名失聯學童，搜救人力分別在7個點做搜索工作，根據在地民眾表示，因為料腳坑、三水潭這邊石頭比較多，所以較容易卡在這邊，後續會以第4個點（料腳坑至三水潭）地方尋獲最高，其餘搜救人力下午將會依4、5、6、7四個點再持續搜尋。