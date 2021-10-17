美國女籃WNBA慶祝成立25周年，在官方舉辦的球迷票選，水星隊後衛「白曼巴」桃樂西(Diana Taurasi)獲選為聯盟史上最偉大的球員（GOAT）。美國女籃是世界水準最高的女子籃球，因此桃樂西也可說是當今第一的女籃球員。

聯盟總裁恩捷柏特(Cathy Engelbert)聲明：「恭喜桃樂西被票選為最偉大的WNBA球員，這些球迷一路見證她的崛起與傳奇生涯。她在球場的傑出表現，以及在女子籃壇做為年輕一輩的楷模皆獲得了應有的肯定。為她冠上這個榮譽可說是聯盟25周年的特殊時刻。」

桃樂西今年39歲，她是2004年選秀狀元，身高183公分，10度入選明星賽，14次聯盟最佳十人，總得分9174分、三分球投進1205球（命中率36.6%）皆是史上第一，拿下3座總冠軍，2次總冠軍賽MVP，還有5屆聯盟得分王、5面奧運金牌。她崇拜男籃球星布萊恩(Kobe Bryant)，加上她優異的得分能力，布萊恩親自稱讚她為「白曼巴」（桃樂西是南美裔的白人）。

身為女同性戀，桃樂西愛上自己的前隊友潘妮泰勒(Penny Taylor)，兩人在2017年結婚，泰勒婚後生下1男1女，女兒在10月初才出生。桃樂西為了球隊在季後賽的殊死戰，不得不暫別即將臨盆的泰勒，回到球場猛砍24分，助隊晉級總冠軍賽之後才回去看望泰勒。結果女兒正好在賽事結束隔天凌晨出生，讓桃樂西得以親自迎接她。

桃樂西還參與電影《怪物奇兵：全新世代》的演出，片中的角色就是白曼巴。今年總冠軍賽第2戰，桃樂西在比賽中數次違規推擠裁判，遭罰款2500美元。然而桃樂西名氣太大，聯盟不敢依規定將她禁賽，因此引來一些爭議。