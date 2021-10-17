美國傳教士在海地被幫派份子綁架。

海地官員16日表示，17名來自美國的傳教士及家人當日在首都太子港（Port-au-Prince）被幫派份子綁架，被綁的美國人還包括兒童，一次綁架這麼多美國人令官員震驚。

《紐約時報》（New York Times）16日引述海地安全官員的說法指出，當日17名來自美國的傳教士及其眷屬離開太子港一座孤兒院後，被幫派份子綁架，目前尚不清楚綁架細節，只知道這群美國傳教士是在搭乘巴士讓部份成員在機場下車途中被綁架。

美國有線電視新聞網（CNN）引述海地消息人士指出，被綁架的美國人包含14名成人及3名未成年人。

值得注意的是，聯合國安理會15日才投票表決通過，讓聯合國駐海地綜合辦公室的委任期限延長9個月至2022年7月15日。

《紐約時報》指出，海地已經政治動盪多年，綁票事件頻傳，不過綁匪明目張膽一次綁架這麼多美國人，仍讓官員相當震驚。

報導指出，自2年前海地人民因政界普遍貪腐要求已故海地總統摩依士（Jovenel Moise）下台以來，海地社會就形同癱瘓，政治分裂，社會安全瓦解，社會動盪導致窮人無法就醫，學童不能上學，工人無法上工，部份地區的電力甚至中斷。

自此幫派份子就愈來愈猖狂，他們上學途中綁架兒童，挾持正在佈道的傳教士，綁匪甚至連貧窮的街頭小販也不放過，如果發現對方沒錢，還會要求他們賣掉家裡的收音機、冰箱等。

摩依士7月被暗殺後，海地的政治局勢更為紛亂，至今當局都還未能揪出幕後主謀。

目前太子港一半區域都受到幫派份子控制，11日幫派份子才攻擊一輛校車，導致包括學生在內共5人受傷。被幫派控制的地區因為太過危險，當地居民紛紛逃離，原本熙來攘往的街道一片空蕩蕩，就算是白天也少有人敢上街行走。

許多海地人呼籲美國派遣軍隊進駐海地，不過拜登政府一直不願採取行動。

針對17名傳教士被綁架，美國國務院表示已經注意到相關報導，現階段無法透露更多細節。

CNN指出，7月以來，海地綁架案上升300%，今年以來已經發生628起綁架案，當中29起涉及綁架外國人。