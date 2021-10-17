慈濟長期在全台推動資源回收等環保永續，基於循環經濟（Circular Economy）、循環工作（Circular Jobs）已遍布全球，現在希望透過學者專家的協助，儘早呈現出台灣態樣與本土案例，由社企流、慈濟基金會、慈濟國際青年會共同攜手，這個周末舉辦的「當個『不廢』青年，循環工作全解析」論壇上，就讓台灣年輕世代有了更完整的認識。

主辦單位表示，循環經濟中的工作範疇、職場樣貌，為抱持環境永續使命、欲在工作中發揮影響力的青年，開啟嶄新的職涯可能性。這一系列的專題探討、活動倡議，是台灣首度完整介紹，一次掌握循環工作樣貌，後續值得更多的發嚮。

慈濟基金會董事、國立台灣大學社工系教授馮燕表示，觀察到越來越多當代青年開始重視環境議題，盼能在職涯中發揮影響力，成為不製造任何廢棄物的「『不廢』青年」，聯合國發起SDGs動員政府與民間，共同愛護環境、邁向永續發展，與證嚴法師的願景相符。期許各世代齊心改善環境問題，便能實踐證嚴法師所說「天下無災無難，歲歲年年」的想望。

國際間一項調查，至2030年預計將有超過700萬個與循環經濟有關的新工作，荷蘭正是全球循環工作佔比最高的國家，為論壇主題演講的荷蘭非營利組織Circle Economy研究員Joel Marsden，就指出，每年約有1千億公噸的原料投入到全球經濟活動，但只有8.6％的材料會被回收利用，這代表有91.4％的原料最終都被浪費。如果把8.6％的循環比率翻一倍，就可以控制全球升溫幅度在2度以下，進而減緩氣候變遷。